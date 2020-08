Es wird gebaut in Wieselburg, der alte Penny-Markt is weg, am Anfang der Grestner Strasse reissens d Strass auf. Und das neue Stadtquartier nimmt a langsam Form an. Und i sag eichs glei: Da Buagamosta is in Urlaub. Also wenns Euch beschweren wollts, gehts aufs Salzamt.