Entspannung am Berg ist nicht nur beim Skifahren möglich: Am Hochkar wird jetzt auch Yoga geboten.



GÖSTLING. Selbst für erfahrene Yoginis ist ein Sonnengruß auf 1.770 Metern Seehöhe wohl ein völlig einzigartiges Erlebnis. Am 8. und am 22. August können Yogafreunde auf der Yoga-Panoramawiese in der Nähe der Bergstation am Hochkar unter Anleitung von Alexandra Bachler ihre Asanas praktizieren.

„Unser Yoga-Angebot richtet sich an Anfänger wie auch an Fortgeschrittene. Der Ort, unsere Yoga-Panoramawiese auf 1.770 Meter Seehöhe, sowie das einzigartige Panorama mit mehr als einhundert 2.000er-Gipfeln macht diese Session zu einem unvergesslichen Erlebnis“, so Andreas Buder von den Hochkar Bergbahnen. Angeboten werden zwei Termine für „Namasté am Berg“ im August. Der erste findet am Samstag, 8. August und der zweite am Samstag, 22. August statt.

Beim 60-minütigen Yogaunterricht am Hochkar werden auch verschiedene Figuren und Übungen erlernt.

Foto: Ludwig Fahrnberger

Yoga mit Grillerei



Ideal für alle, die vor der Arbeit, nach der Arbeit oder vielleicht auch den ganzen Tag am Hochkar erleben möchten, findet am 8. August „Ein ganzer Tag am Hochkar“ statt. Der durchgehende Liftbetrieb bis 19 Uhr ermöglicht es auch allen Berufstätigen oder Langschläfern einen gemütlichen Aufstieg in Richtung Hochkar-Gipfel zu starten.

Die Yogasession findet um 17.30 Uhr statt und dauert ca. 60 Minuten. Ab 19 Uhr wird auf der Sonnenterrasse beim JoSchi Berghaus zu einem köstlichen Barbecue geladen, bei dem man den eindrucksvollen Sonnenuntergang am Berg genießen kann. Damit alle Gäste auch im Dunkeln wieder sicher zur Talstation kommen, wird an diesem Tag ein Shuttleservice eingerichtet, der von 20 bis 23 Uhr von allen Teilnehmern genutzt werden kann.

Namasté am Berg



Die frühmorgendliche Yogasession findet am 22. August 2020 bereits um 6 Uhr statt. Der Sessellift bringt alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits um 4.45 Uhr zur Bergstation, von dort ist die Yoga-Panoramawiese in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Im Anschluss an die 60-minütige Yoga-Einheit gibt es im JoSchi Berghaus ein leckeres Frühstück. Der Yogaunterricht alleine kostet zehn Euro. Das Gesamtpaket mit Frühstück und Grillerei kostet 41 Euro. Die Gäste werden gebeten, eine eigene Yogamatte mitzubringen.

Weitere Informationen erhält man auf hochkar.com und auf Facebook.