Das Haus der Begegnung in Gaming wurde zur Zauberschule umfunktioniert.



GAMING. Wer wollte nicht schon immer einmal die raffinierten Zauber- und Kartentricks der großen Magier enträtseln?

In Gaming hatten die Kinder die Gelegenheit – in der Zauberschule von Magier Illusian tauchten sie ein in die Welt der Magie und bekamen Einblicke in die Geheimnisse der Zauberwelt.

Zauberer Illusian begeisterte die Kinder mit seinen Tricks im Haus der Begegnung in Gaming

Haus der Begegnung als Showbühne



Das Haus der Begegnung diente dazu als Showbühne und so hatten Kartentricks, schwebende Becher, verschwindende Münzen und Tricks mit Gummiringen und Sesseln den perfekten Auftritt.

Magier Illusian und seine Assistentin Eva lüfteten für die Kinder so manches Geheimnis der Zauberei und so konnten bei einer kleinen Zaubershow am Ende des Kurses den Eltern und Großeltern voller Stolz die Kunststücke vorgeführt werden.

Die jungen Zauberlehrlinge aus Gaming

Neue Zauberlehrlinge aus Gaming



Vizebürgermeister Andreas Fallmann überzeugte sich selbst, dass alle Tricks mit "rechten Dingen" zugingen und war erstaunt darüber, wie viele Kunststücke in so kurzer Zeit erlernbar waren.

Eine Urkunde bestätigte den Kindern zum Abschluss der Zauberschule ihr Talent zur Zauberei. Und wer weiß, vielleicht ist doch ein neuer Zauberlehrling unter den Teilnehmern.

