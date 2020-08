Gemeinde Wien bietet Lehenhof zum Verkauf an, Opposition will mitbieten, ÖVP weigert sich.



SCHEIBBS. Der Lehenhof in Scheibbs wurde als Gehöft bereits 1336 erstmals urkundlich erwähnt. Das heutige Schlossgebäude wurde aber erst in den Jahren 1835 bis 1845 in der Zeit des Biedermeier errichtet, diente als Sommersitz des Schriftsteller-Ehepaares Albrecht von Wickenburg und seiner Gattin Wilhelmine und steht heute unter Denkmalschutz. 1939 wurde es von der Gemeinde Wien gekauft und bis vor zehn Jahren als Kindererholungsheim genutzt.

Nun bietet die Gemeinde Wien die Liegenschaft mit insgesamt 25 Hektar Grund und ca. 1.500 Quadratmetern Nutzfläche in drei Gebäuden im Internet um 2,16 Millionen Euro zum Verkauf an.

Opposition fordert den Kauf



Die BürgerInnenliste für Umwelt und Gemeinwohl in Scheibbs (BUGS) fordert die Stadtgemeinde dazu auf, den Lehenhof zu kaufen und hat deshalb in der letzten Gemeinderatssitzung diesbezüglich einen Dringlichkeitsantrag eingebracht. Unterstützt wird die grüne Liste in ihrem Anliegen von den Scheibbser Sozialdemokraten.

"Die Stadtgemeinde hat bereits vor einigen Jahren ein Angebot gelegt, das allerdings von der Stadt Wien abgelehnt worden war. Nun wurde der geforderte Kaufpreis von 3,2 Millionen auf 2,16 Millionen Euro gesenkt. Der Gemeinderat kann nur dann seriös und glaubwürdig agieren, wenn er weiterhin die Möglichkeiten für eine künftige Entwicklung der Stadt Scheibbs vorantreibt und sich deshalb für einen Kauf anbietet. Leider haben aber alle Mitglieder der Mehrheitsfraktion unseren Antrag abgelehnt, obwohl wir auch Ideen zur Stärkung des südlichen Ortsgebiets vorgelegt hätten. Der vorhandene Forst könnte genutzt werden. Das Landespflegeheim bzw. die Sportanlagen oder das Areal des Freibads könnten erheblich erweitert werden. Auch ein Haus der Generationen, ein Waldkindergarten oder ein Ärztezentrum wären denkbar", so Umweltstadtrat Joseph Hofmarcher.

Bürgermeister Franz Aigner und die Volkspartei sind gegen einen Kauf des Lehenhofs, würden sich aber mit 25 Prozent beteiligen.

Die Volkspartei legt sich quer



Die Gemeinderatssitzung verlief äußerst turbulent und innerhalb von zwei Stunden gab es beachtliche 60 Wortmeldungen der teilnehmenden Gemeinderäte. Dennoch wurde der Antrag der Opposition schließlich mit zehn zu 14 Stimmen abgelehnt, mit der Begründung, dass die benötigten finanziellen Mittel momentan einfach nicht vorhanden wären.

"Obwohl die Zinsen zurzeit im Keller sind, können wir uns den Kauf nicht leisten, da die anschließende Sanierung und Erhaltung einfach zu teuer käme. Das Interesse wäre natürlich prinzipiell schon vorhanden, es fehlen uns für eine Nachnutzung aber konkrete Ideen. Außerdem steht das Gebäude unter Denkmalschutz, was eine Sanierung auch nicht gerade einfacher macht. Die Stadtgemeinde Scheibbs wäre bereit, 25 Prozent der Kosten zu übernehmen, sollte sich ein privater Investor finden, der den Rest aufbringt. Das Bieterverfahren im Internet läuft noch bis zum 20. August und wir werden natürlich sehr genau beobachten, was hier noch alles passiert", bringt Bürgermeister Franz Aigner die Gründe vor, warum die ÖVP dagegen gestimmt hat.

Die Gemeinde Wien bietet den Lehenhof online zum Verkauf an.

Es wird spannend bleiben



Auch wenn es in der Scheibbser Stadtpolitik verhärtete Fronten zu geben scheint, wird es in naher Zukunft spannend bleiben. Denn es ist im Interesse aller Scheibbser, dieses historische Bauwerk nicht dem Verfall preiszugeben, sondern einer sinnvollen Nachnutzung zuzuführen – in welcher Form das auch geschehen mag.

Weitere Infos gibt's auf www.scheibbs.gv.at und auf Facebook.