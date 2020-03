Die Sozialistische Jugend aus dem Bezirk Scheibbs besuchte den österreichweiten Verbandstag in Linz.



BEZIRK SCHEIBBS/LINZ. Vor Kurzem fand der Verbandstag der Sozialistischen Jugend (SJ) Österreich – das höchste Gremium der Organisation – unter dem Motto "Zu sagen was ist, bleibt die revolutionärste Tat" in Linz statt. Auch die SJ Scheibbs war mit einer Delegation stark vertreten.

Vorstandswahlen und Grundpfeiler



Fabian Schweiger, Theresa Zeller, Melanie Zvonik, Sarah Kleinschuster, Jakob Zuser, Stefan Hofinger und Rudi Winter bestimmten mit über 200 Delegierten der SJ bestimmten die politischen Grundpfeiler für die nächsten zwei Jahre und wählten einen neuen Vorstand.

Neuer Verbandsvorsitzender gewählt



Dabei übergab Julia Herr, die sechs Jahre lang Verbandsvorsitzende der SJ war, das Amt an Paul Stich, der mit 98 Prozent zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde.

Der Bezirksvorsitzende der SJ Scheibbs, Stefan Hofinger, wurde als politischer Sekretär der SJ Österreich verabschiedet. Außerdem wurde Melanie Zvonik aus Scheibbs, SJNÖ-Landesvorsitzende, erneut zur stellvertretenden Verbandsvorsitzenden gewählt.

Weitere Infos gibt's hier und auf Facebook.