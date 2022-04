Verteidigungsministerin Klaudia Tanner verbringt die Osterfeiertage gemeinsam mit ihrer Familie in ihrer Heimatgemeinde Gresten.



GRESTEN/NÖ. Vor allem nach den Corona-Einschränkungen im letzten Jahr, freut sich Klaudia Tanner auf den traditionellen Kirchgang am Ostersonntag, natürlich unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen.

Unsichere Zeiten zu bewältigen



"Wir leben momentan in unsicheren Zeiten. Die Corona-Pandemie, aber auch der Krieg in der Ukraine, führt uns vor Augen, wie zerbrechlich der Frieden und die Sicherheit einer Gesellschaft sein kann", so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner aus Gresten.

Ostern als Fest der Hoffnung



Ostern ist für die Verteidigungsministerin ein Fest der Hoffnung: "Meine Osterbotschaft für heuer ist, dass wir den Menschen gerade in schwierigen Zeiten einen Funken der Hoffnung schenken sollten. Denn gerade aus dieser Hoffnung kann man die nötige Kraft schöpfen", führt Tanner weiter aus.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner feiert das Osterfest im Kreise der Familie in Gresten.

Foto: HBF/Gunter Pusch

hochgeladen von Roland Mayr

Woraus die Ministerin Kraft schöpft



Kraft schöpft Ministerin Tanner vor allem aus ihrer Familie und Sport in der Natur. Wenn es die Zeit zulässt, will Tanner gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter, über die Osterfeiertage Ski fahren gehen.

Eine weitere schöne Ostertradition für Bundesministerin Tanner ist die Speisensegnung, im Volksmund auch Fleischweihe genannt. Sie stellt das leibliche Wohl, also Essen und Trinken, in den Mittelpunkt.

Aufgetischt wird bei Ministerin Tanner wie jedes Jahr übrigens eine große traditionelle Osterjause aus regionalen Produkten, die mit Freunden und Familie gefeiert wird. Dieses Miteinander soll auch außerhalb der Familie gelebt werden.

Solidarität mit Vertriebenen zeigen



Für Klaudia Tanner ist wichtig, nicht zu vergessen, gegenüber unseren Mitmenschen Solidarität zu zeigen.

"Im Rahmen der Nachbarschaftshilfe ist es für mich mehr als selbstverständlich, dass Österreich den Vertriebenen aus der Ukraine hilft. Unser Land setzt sich für eine rasche Deeskalation und einen Waffenstillstand ein", meint die Ministerin.

Dank an das Bundesheer



"Ich wünsche allen Soldatinnen und Soldaten ein schönes und gesegnetes Osterfest im Kreise der Familie und Freunde. Ich möchte mich aber auch bei unserem Bundesheer und allen Einsatzkräften mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie deren Angehörigen, die gerade über die Feiertage im Einsatz sind, bedanken. Und vor allem vielen Dank an alle Helferinnen und Helfern, die tagtäglich den Kriegsflüchtlingen der Ukraine Halt und Hoffnung geben, für ihre Arbeit", so Ministerin Klaudia Tanner.

Weitere Infos auf bundesheer.at