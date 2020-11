Gleinkersee, ein Gebiet dass mir neu war und gerade dorthin wollten wir und uns ein wenig umsehen.

Ausgangspunkt war Roßleithen, Parkplatz unterhalb vom Gasthaus Sengsschmied. Neben dem Gasthaus Richtung Sensenwerk führt ein schöner Wanderweg, weiter zur Mühle in Roßleithen, der Weg zur größten Karstquelle der Ostalpen, der Pießling Ursprung, war leider wegen Steinschlag gesperrt. Doch links über die Brücke kann man zum Gleinkersee wandern. Vorbei an den Beschilderungen des Sensenwerkes, die Erklärungen sind sehr informativ und erzählt von alten Zeiten.

Eine angenehme, schöne Wanderung bei Sonnenschein und doch kühlen Temperaturen, wir schreiben November und der Herbstwald verliert seine Blätter.

Stummermühle - Stummer Zeuge aus vergangenen Zeiten

Nach ca. 100 m verzweigt sich der Weg. Links führt er zur etwa 50 m entfernten Stummermühle. Sie kann von Juni bis September an jedem Montag von 10 bis 12 Uhr besichtigt werden. Diese Mühle ist nur eine von ehemals 4 Mühlen, die hier im Umkreis von 300 m klapperten. Ihr Standort war ideal: Das aus der Karstquelle fließende Wasser der Pießling versiegt nie und vereist dank der konstanten Temperatur von 4 °C nicht.

Seit 1912 bleibt die Stummermühle allerdings stumm, denn die Druckrohrleitung für das E-Werk des Sensenwerkes grub ihr buchstäblich das Wasser ab. Auf Kosten der Firma Schröckenfux durften damals die Betreiber der Stummermühle ihr Getreide zum Mahlen in eine andere Mühle bringen. Heute ist die Mühle mit ihren 2 Wasserrädern die letzte "zweigängige" Mühle des Garstnertals.

Weiter zum Gasthaus Tommerl hat man schon den herrlichen Blick auf den See. Ein Naturjuwel vor der majestätischen Kulisse des Toten Gebirges. Sein kristallklares Wasser bietet ideale Bedingungen für Hecht, Saibling, Bergforelle & Co. Im Bereich der Liegewiese, vor dem Gasthaus Seebauer, ist Baden im Sommer erlaubt. Aber nur hier, denn der Gleinkersee steht unter Naturschutz.

Ein wahres Freizeitparadies bietet sich hier. Sogar einen Campingplatz und einen Wald-Hochseilpark gibt es an seinen Ufern.

Den See umrunden und sich wie im Paradies zu fühlen. Und dankbar für dieses Naturjuwel, dass man hier bestaunen darf.

Roßleithen ist eine Gemeinde in Oberösterreich im Bezirk Kirchdorf an der Krems im Traunviertel mit 1912 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2020).

Wunderschöne Wanderwege und Interessante Ausflugsziele

Eines der schönsten Ausflugsziele der Region befindet sich in der Gemeinde Roßleithen: der Pießling Ursprung.

Ein schöner Wanderweg führt, vorbei am Sensenwerk und der Stummer Mühle in Roßleithen, zu diesergrößten Karstquelle der Ostalpen .

Von dort ist es zu Fuß auch nur mehr ein "Katzensprung" zum Gleinkersee, einem idyllisch gelegenen Badesee in den Bergen. Wer noch immer nicht genug hat, der kann vom Gleinkersee auf die Dümlerhütte weiter wandern.

Der Gleinkersee ist ein 13 Hektar großer und bis 24,5 m tiefer See in Oberösterreich am Nordrand des Toten Gebirges im Gemeindegebiet von Spital am Pyhrn, der wahrscheinlich von unterirdischen Quellen aus dem Karst gespeist wird, denn es sind nur sehr kleine Zuflüsse im hinteren Teil des Sees sichtbar. Er liegt auf einer Seehöhe von 806 m, unmittelbar unterhalb des 1574 m hohen Seespitz. Der Abfluss erfolgt durch den Seebach – Teichl – Steyr – Enns – Donau. Die schwache Durchflutung und windgeschützte Lage ermöglichen eine rasche Erwärmung der oberen Wasserschichten und hohe Wassertemperaturen. Dies begünstigt nicht nur das Baden, sondern auch das zeitweise Auftreten von Algenblüten.

Der See befindet sich im Besitz der Österreichischen Bundesforste, die Ufer sind teilweise in Privatbesitz.

Wandern Der Gleinkersee ist aber auch ein idealer Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen. Ob zur Dümlerhütte, auf den Seespitz, das Warscheneck, die Wurzeralm oder einfach auf gemütlichen Wegen rund um den See oder zum beeindruckenden Pießling-Ursprung. Wo noch der Edelkrebs lebt Er gilt österreichweit quasi als ausgestorben: der heimische Edelkrebs. Das beeindruckende Tier, bis zu zwanzig Zentimeter groß und nur noch in wenigen Gewässern zu finden. Im Gleinkersee hat der streng geschützte Edelkrebs eines seiner letzten Rückzugsgebiete mit perfekten Lebensbedingungen in höchster Wasserqualität

