Ein eher unscheinbarer, aber wunderschöner Fleck in unserer Heimat ist der Stiegengraben zwischen Lunz und Göstling. In dieser denkmalgeschützten Schlucht schießt das Wasser des Rothmoosbaches herunter und bildet kleine Wasserfälle und Tümpel.

Mein Weg führt vom Hotel Waldesruh gleich in den tief winterlichen Graben hinein. Sofort fallen mir die spektakulären Wasserfälle samt langen, dicken Eiszapfen, die von den Felsen herunterhängen, auf. Ich steige sogar ins Bachbett hinunter und staune über die eisige Welt hier herinnen. Bis zum Ende des Grabens bin ich in einem Winter Wonderland, aber weiter oben hat die Sonne den Schnee schon ziemlich angeknabbert. Auf unmarkierten Forstwegen gelange ich auf's gut tausend Meter hohe Poschenreither Eck mit dem edlen Gipfelkreuz. Von hier habe ich einen herrlichen Blick ins weiße Ybbstal Richtung Hollenstein.