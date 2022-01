Wang-Radenthein

Keine Medaillen, aber trotzdem gute Leistungen bei der SM und ÖM Zielbewerb. Am 29. Jänner fanden in Radenthein die Staatsmeisterschaften und Österreichischen Meisterschaften im Zielbewerb statt. Mit 2 Startern war auch der ESV Union Ladler Wang dabei. Bei den Herren erreichte Patrick Solböck in einem Hochklassigen Bewerb den 8. Gesamtplatz. Im Junioren Bewerb erreichte Markus Karl den 6. Platz. Jakob Solböck hat bei der Landesmeisterschaft Corona bedingt gefehlt, schaffte auf dem letzten Abdruck mit einer Top Leistung in der letzten Qualifikationsrunde den Startplatz für die Junioren WM im Zielbewerb. Nur so neben bei hätte er mit der Punktezahl auch den Österreichischen Titel geschafft. Wer bei der WM im Februar noch dabei ist, wird in den nächsten Tagen bekanntgegeben.