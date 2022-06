Am Sonntag den 26. Juni fand wie auch in anderen Bezirken die 100 Jahr Feier vom Bestand Niederösterreich statt. Ein Schwerpunkt war auch der Sport. Dabei hatten die beiden Juniorenweltmeister Jakob Solböck und Markus Karl die große Ehre neben der Snowboarderin Pia Zerkhold und den beiden Ex Skistars Michaela Dorfmeister, Kathrin Zettel sowie den Ex Fussballstar Paul Scharner auf der der große Bühne in Scheibbs sich zu Präsentieren. Beide Stocksportler standen Rede und Antwort bei den vielen Gästen auf den Rathausplatz in Scheibbs. Für die Wanger Stocksportler und ebenso für die Marktgemeinde Wang war es eine Anerkennung der in den letzten Jahren erbrachte Leistung.