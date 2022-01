Ich bin in letzter Zeit so oft im Schnee unterwegs, daher entscheide ich mich für eine Runde bei Paudorf im aperen Dunkelsteinerwald. Das Highlight von Gigi und mir sind die Mammutbäume, die bis knapp 50 Meter in den Himmel ragen. Adalbert Dungel, der Waldmeister und spätere Abt des Stiftes Göttweig, legte vor 140 Jahren eine Handvoll Samen in den Boden, wobei heute noch über zehn Baumriesen hier gedeihen. Wir kommen uns wie Ameisen vor, ja bringen die Giganten nicht einmal als Ganzes auf das Foto.

Nun marschieren wir auf den Waxenberg, von dessen Gipfelkreuz das Stift Göttweig zum Greifen nahe ist. Es ist unser letztes Ziel, das wir natürlich besichtigen. Das prächtige Bauwerk, zugleich Mittelpunkt des geistlichen Lebens, wurde im Jahr 2000 in die Liste des Unesco Weltkulturerbes aufgenommen.