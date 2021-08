Wang-Bad Deutsch Altenburg

Am Sonntag fand in Bad Deutsch Altenburg das Finale des Carnuntum Cup statt. ESV Union Wang spielte mit Markus und Wolfgang Karl sowie Jakob und Stefan Solböck. Nach spannende Spiele und auch einige kuriose Versuche wurde es am Ende der 2. Platz. Der Sieg ging an den ESV Umdasch Amstetten.