Winterzauber am Lunzer See

Die Welt steht still, die Natur ist im Winterschlaf, ruht sich aus…magische Momente, Eintauchen in Märchenwelten, Winteridylle pur… und jedem Moment wohnt ein Zauber inne…knirschende Schritte im Schnee, jeder Lufthauch scheint zu gefrieren. Hab ich gerade die Schneekönigin gesehen oder war es nur ein Traum, eine Illusion? Plötzlich zarter Schneeflockentanz, glitzernde Eiskristalle in der Sonne, Schneehäubchen auf zierlichen Gräsern. Still und starr ruht der See. Unendliche Ruhe, ja in der Ruhe liegt die Kraft! Schon ein schöner Flecken in unserem zauberhaft winterlichen Mostviertel!