Wang

Am Donnerstag den 20. August wurde in der Wanger Veranstaltungshalle das 3. Runden Spiel des NÖ Cup ausgetragen. Dabei spielte die Mannschaft von ESV Union Wang 2 gegen die SG KW Sport Kirchberg - Union Rabenstein. Andreas Haselgrübler, Thomas Feregyhazy, Heinz Mayrhofer sowie Erich und Bert Haselsteiner lieferten sich gegen die Gäste aus dem Pielachtal ein spannenden Cupfight. Am Ende konnten sie als lachender Sieger mit 9-5 Spielpunkten den Aufstieg ins Achtelfinale feiern. Der Titelverteitiger Wang 1 spielt sein 3. Runden Spiel gegen SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen am Sonntag 6. September 16:00.