Wang

Am Samstag den 29. August fand in der Wanger Veranstaltungshalle die Duo Cup Ausscheidung der BZG Scheibbs statt. 10 Mannschaften spielten sich die 2 Aufstiegsplätze aus. Klarer Sieger wurde ESV Union Wang 1 mit Jakob und Patrick Solböck. Platz 2 ging an Asv Kienberg Gaming. Das 2 Wanger Duo Andreas Haselgrübler und Markus Karl belegte den 5. Platz. Das Landesfinale findet am 26. September in Stattersdorf statt.