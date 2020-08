Wang/Stattersdorf

Am 8. August starteten beim Heilthermen Duo Turnier in Stattersdorf 2 Teams vom ESV Union Wang. Bei extrem heißen Temperaturen erreichten Jakob und Stefan Solböck in der Top Gruppe den guten 3. Platz. Ganz knapp dahinter auf Platz 4 landete Weltmeister Patrick Solböck mit der Spielpartnerin und auch Weltmeisterin Verena Gotzler. Viele Top Stocksportler/innen sind der Einladung vom Weltmeister Christian Hobl gefolgt.