Unternehmerin Bettina Windisch hat das Modegeschäft "Cecil" in Scheibbs übernommen und in "Stilwerk" umbenannt.



SCHEIBBS. Das altbekannte Modegeschäft "Cecil" übersiedelte in ein anderes Lokal in der Scheibbser Hauptstraße und wurde in "Stilwerk" umbenannt.

Erweitertes Sortiment in Scheibbs



Das Sortiment wurde um einige Marken erweitert. Statt auf Franchise Shops setzt Bettina Windisch seit geraumer Zeit auf Concept Stores – also auf eine ungewöhnliche, hochwertigen Kombination von Sortiment und Marken, um den Kunden das optimale Einkaufserlebnis bieten zu können.

Weitere Filialen der Kleiderei GmbH findet man in Amstetten, Wieselburg und Grein.

Kleine Geschenke erhalten die Wirtschaft



Bürgermeister Franz Aigner und die Scheibbser Wirtschaftsobmänner überreichten Unternehmerin Bettina Windisch einen Blumenstrauß und Scheibbser Kugeln für den Start.

Weitere Infos auf kleiderei.eu