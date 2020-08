REGION. Nur mehr drei Tickets stehen im Rahmen des LEADER-Projekts „Gründung findet Stadt – eine Initiative der Eisenstraße NÖ“ zur Verfügung. Bis dato profitierten bereits 17 Jungunternehmer von dem attraktiven Förderpaket, insgesamt gibt es 20 Plätze zu vergeben. Interessierte Gründer sollten sich schnell bewerben, um an einer der Jurysitzungen im Herbst 2020 teilnehmen zu können.

Die Vorfreude auf neue Bewerber ist groß: Eisenstraße-Projektleiterin Bettina Rehwald, Projektteilnehmerin Elisabeth Bayerl (Hairrichtn – Ihr Friseur), Eisenstraße-Themenfeldsprecher und riz up-Gründerberater Gregor Haslinger sowie Stadtrat Josef Lechner Foto: Stefan Hackl

Nur noch drei freie Plätze



„Es gibt noch je einen freien Platz in der Marktgemeinde Purgstall, in der Stadt Waidhofen an der Ybbs und in der Stadtgemeinde Wieselburg“, berichtet Eisenstraße-Obmann Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger.

Eisenstraße-Projektleiterin Bettina Rehwald, Projektteilnehmerin Elisabeth Lietz (Coaching und Visionsentwicklung), Projektteilnehmerin Petra Forster (Lirum Larum Lesespiel), Eisenstraße-Themenfeldsprecher und riz up-Gründerberater Gregor Haslinger, Margit Watzinger vom Stadtmarketing Waidhofen sowie Bürgermeister Werner Krammer. Foto: Stefan Hackl

Ziel wurde in Scheibbs erreicht



In der Stadtgemeinde Scheibbs wurde das Ziel fünf Geschäftsideen zu unterstützen, bereits Anfang des Jahres erreicht. Wer sein Unternehmen in einem Leerstand im Ortszentrum einer dieser Gemeinden ansiedeln möchte, sollte die Chance nutzen und sich gleich online bewerben.

Jetzt bewerben!



Als direkte Ansprechpartnerin steht Projektmanagerin Bettina Rehwald vom Team der Eisenstraße Niederösterreich unter Tel. 0664/2660014 bzw. unter projekt@eisenstrasse.info zur Verfügung.

Weitere Infos gibt's auf gruendungfindetstadt.at und auf Facebook.