GAMING. Die Schüler des BIGS Gaming können sich freuen: Ab dem kommenden Sommersemester übernimmt das Land NÖ in den Bildungszentren für Gesundheits- und Sozialberufe teilweise das Schulgeld. Die Caritas begrüßt diesen Beschluss der Landesregierung als wichtiges Zeichen zur Attraktivierung der Pflege- und Betreuungsausbildungen.

Das Caritas-Schulgeld wird teilweise vom Land übernommen.

Ein wichtiger Schritt



"Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung", so kommentiert Hannes Ziselsberger, Direktor der Caritas in der Diözese St. Pölten, die von der niederösterreichischen Landeshauptfrau präsentierten Maßnahmen zur Attraktivierung der Pflegeausbildung.

"Damit ist ein Großteil der schulischen Pflege- und Betreuungsausbildung endlich kostenfrei", freut sich Ziselsberger über die Umsetzung einer Forderung, die auch die Caritas in den letzten Monaten immer wieder erhoben hatte.

Großteil des Schulgelds wird übernommen



Das Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe der Caritas in Gaming bietet qualifizierte und praxisnahe Ausbildungen für Gesundheits- und Sozialberufe an.

Durch die Übernahme des Schulgelds durch das Land ersparen sich mehr als 500 Caritas-Schüler in ganz Niederösterreich ab dem kommenden Semester den Großteil des Schulgelds, das – je nach Schultyp – zwischen 100 und 135 Euro pro Monat liegt.

"Wir glauben, dass damit auch eine Hemmschwelle für all jene fällt, die bisher aufgrund der Schulgelder keine Sozialbetreuungsausbildung begonnen haben", glaubt Hannes Ziselsberger.

100.000 neue Pflegekräfte benötigt



Nicht zuletzt die Corona-Krise zeigt auf, wie wichtig Berufe im Pflege- und Betreuungsbereich sind. Bis 2030 werden in Österreich zusätzlich 100.000 Pflegekräfte benötigt, um den Standard der heutigen Versorgung aufrecht erhalten zu können.

Als einer der größten Anbieter von mobiler Hauskrankenpflege wissen wir als Caritas, wie wichtig es ist, jetzt in die Ausbildung von jungen Menschen sowie Quereinsteigern zu investieren.

Berufswechsel muss leistbar sein



Die nun beschlossenen Maßnahmen der niederösterreichischen Landesregierung setzen genau hier wichtige Punkte um.

"Wenn wir nicht jetzt gemeinsam in Aus- und Weiterbildung in Pflege- und Betreuungsberufe investieren, wird die Versorgungslücke immer größer", warnt Caritasdirektor Ziselsberger, der gleichzeitig fordert, dass "für berufliche Quereinsteiger neben der Kostenübernahme des Schulgelds auch eine Sicherung des Lebensunterhalts gewährt wird, damit sich diese Personen einen Berufswechsel überhaupt leisten können."

Weitere Infos auf caritas-bigs.at/gaming