Das Alpenhotel Ensmann in Lassing bei Göstling wurde rundum erneuert.



GÖSTLING. Das traditionelle Alpenhotel Ensmann in Lassing bei Göstling wurde während der vergangenen Monate rundum saniert. Dabei wurde der Gastronomiebereich erneuert und erweitert, der Wellnessbereich um zwei Saunen und einen Ruheraum ergänzt und zwei zusätzliche Gästezimmer geschaffen.

"Es freut uns besonders, dass wir nun über einen barrierefreien Zugang mit Panorama-Aufzug verfügen", erzählt Gastgeberin Daniela Kronsteiner.

1,5 Millionen Euro wurden investiert



Insgesamt wurde im Rahmen der Umbauarbeiten rund 1,5 Millionen Euro investiert.

"Wir blicken zuversichtlich in die Sommersaison! Vor allem Betriebe in der Nähe von naturnahen Ausflugszielen wie Seen oder Bergerlebniszentren waren auch im vergangenen Jahr sehr gut gebucht. Im August 2020 konnte niederösterreichweit das beste Nächtigungsergebnis bei Gästen aus Österreich seit 1992 erzielt werden", so Andreas Purt, Geschäftsführer von Mostviertel Tourismus.

Weitere Infos auf alpenhotel-ensmann.at