"Unser G'schäft – gemeinsam durchstarten": Julia Hollaus betreibt die "Pfotenoase" in Petzenkirchen.



SCHEIBBS/PETZENKIRCHEN. Bereits im zarten Alter von 22 Jahren hat sich die heute 31-jährige Julia Hollaus aus Neustift selbstständig gemacht, um in Petzenkirchen die Tierhandlung "Pfotenoase" zu eröffnen.

"Auf den Hund gekommen": Die 31-jährige Julia Hollaus aus Neustift betreibt die Tierhandlung "Pfotenoase" in Petzenkirchen.

Keine Chemie im Futter



"Ich habe zahlreiche Ausbildungen bezüglich Tierernährungsberatung absolviert, da ich mich viel mit Futtermittel-Unverträglichkeiten auseinandergesetzt habe. Ich habe mein komplettes Sortiment diesbezüglich ausgerichtet. In dem bei mir erhältlichen Futter, das ich selbst produzieren lasse, ist keine Chemie enthalten und Konservierungsstoffe werden ausgespart. Ebenso sind alle Produkte getreidefrei", erzählt Julia Hollaus aus Neustift.

Hunde und Katzen sind ihr Ein und Alles: Julia Hollaus aus Neustift hat ein großes Herz für alle Vierpfoter in unserer Region.

Kleidungsstücke aus Hundehaaren



Außerdem fertigt die Unternehmerin selbst bunte Leinen und Halsbänder an, und eine ganz besondere Spezialität hat sie extra noch auf Lager.

"Auf Kundenwunsch fertige ich aus den Hundehaaren, die im Hundesalon bei der Fellpflege anfallen, Kleidungsstücke an. Bei der Fellpflege werden die Tiere bei mir nicht angehängt und ich arbeite mit viel Liebe und Geduld mit den Vierpfotern meiner Kunden", so Tierfreundin Julia Hollaus weiter.

Auch Katzen werden in der "Pfotenoase" bestens betreut.

Die "Pfotenoase" im Fernsehen



Im März war Julia Hollaus mit ihrer "Pfotenoase" auf Servus TV in der Sendung "Maggie Entenfellners Tierreich" sogar im Fernsehen zu bestaunen.

Weitere Informationen erhält man online auf pfotenoase.at und auf Facebook.