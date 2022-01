Die größte Steuerentlastung der Zweiten Republik entlastet alle - Arbeitnehmer, Familien, die Land- und Forstwirtschaft, die Wirtschaft sowie Pensionisten.



REGION. Die Ökosoziale Steuerreform bringt ein Entlastungsvolumen von rund 18 Milliarden Euro bis 2025. Dies bedeutet auch eine breite Entlastung für alle Menschen in der Region. Durch eine CO2-Bepreisung bringt die Reform eine Ökologisierung des Steuersystems. Mit Anreizen und Entlastungen werden Aufschwung und Klimaschutz mit Hausverstand ermöglicht", sagt NÖ Bauernbund-Präsident Georg Strasser.

Arbeitnehmer werden entlastet



Mit der Senkung der zweiten Einkommenssteuerstufe von 35 auf 30 Prozent und der dritten von 42 auf 40 Prozent werden Arbeitnehmer entlastet. Eine Rückerstattung der Sozialversicherungsbeiträge wurde ebenfalls beschlossen.

"Wer arbeiten geht und seinen Beitrag leistet, soll auch von dieser Reform profitieren. Ein Beispiel: Mit einem Monatsnettoeinkommen von 2.042 Euro jährlich spart man sich 284 Euro Steuern. Die ökosoziale Steuerreform schafft auch einen sozialen Ausgleich für Geringverdiener und jene, die von der Mindestpension leben müssen. Für diese Menschen wird der Sozialversicherungsbonus und der Pensionistenabsetzbetrag erhöht", erklärt Georg Strasser.

Familien bleibt mehr Geld übrig



Familien bleibt künftig mehr Geld am Konto übrig. Der Familienbonus wurde um 500 Euro pro Kind und Jahr erhöht, für Kinder ab dem 18. Geburtstag um 150 Euro pro Jahr. Außerdem wird der Kindermehrbetrag auf 450 Euro angehoben. Allein in Niederösterreich profitieren davon über 300.000 Kinder.

Regionaler Klimabonus



Die Ökologisierung des Steuersystems bringt eine CO2-Bepreisung, beginnend mit 30 Euro pro Tonne ab 2022, mit sich. Der regionale Klimabonus soll die CO2-Bepreisung aber abfedern und eine wesentliche Entlastung für die Bevölkerung im ländlichen Raum darstellen. Die Unterschiede zwischen Stadt und Land werden in der Steuerreform berücksichtigt.

"Am Land sind wir auf Individualverkehr angewiesen, denn nicht in jeder Ortschaft gibt es eine gute öffentliche Anbindung. Die Bundesregierung hat nun ein vierstufiges Modell auf den Weg gebracht, das je nach Region einen Bonus bis zu 200 Euro jährlich pro Person vorsieht und für Niederösterreich ein Gesamtvolumen von rund 260 Mio. Euro bereithält", meint Strasser.

Leben und Wirtschaften wird erleichtert



"Mit dieser Steuerreform erleichtern wir das Leben und Wirtschaften in Niederösterreich und stärken unseren Standort. Die Ökologisierung der Steuerreform ist der erste Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft unserer Kinder", so Strasser.

Weitere Infos auf noebauernbund.at