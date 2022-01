Beispielgebend und vorbildhaft: Wohnhausanlage in Wieselburg



WIESELBURG. Alljährlich verliehen, steht der älteste Baupreis Niederösterreichs "Vorbildliches Bauen in Niederösterreich" seit seiner Entstehung im Jahr 1955 für eine beispielgebende architektonische wie konstruktive Weiterentwicklung der baukulturellen Landschaft.

Heute, 66 Jahre später, spielen bei dieser hohen Auszeichnung des Landes Niederösterreich auch Kriterien wie der schonende Umgang mit Landschaft und Ressourcen sowie klimagerechtes Planen und Bauen eine große Rolle.

Wichtige Vorbildfunktion



Im Jahr 2020 und 2021 wurde diese dahingehende wichtige Vorbildfunktion seitens einer siebenköpfigen Fachjury unter Patronanz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner insgesamt 14 Projekten zugesprochen.

Deren Bandbreite reichte dabei vom Neubau des Schulzentrums in Gloggnitz bis zur Revitalisierung der alten Burg in Bruck an der Leitha.

"Ehre, dem Ehre gebührt"



Die Auszeichnungen der 55. Einreichung für Vorbildliches Bauen ergingen unter anderem an die Wohnhausanlage in Wieselburg, die von Planr "g.o.y.a. ZT GmbH" aus Wien und dem Bauherrn "Wohnungseigentümer Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H. (WET)" errichtet wurde.

Zweifach verschoben und coronabedingt schlussendlich abgesagt, konnte die Überreichung der Anerkennungen jedoch nicht wie geplant, als feierlicher Festakt stattfinden.

Und so wurden, frei nach dem Motto "Ehre, dem Ehre gebührt", die Plaketten und Urkunden mit besten Wünschen aus der Landeshauptstadt St. Pölten den Siegern und Planern persönlich vor Ort überreicht.

Infos über die Wohnanlage in Wieselburg



Die frei zueinander angeordneten und in ihrer Grundrissgestaltung polygonal ausformulierten vier Baukörper der Wohnanlage in Wieselburg bestechen durch hohe außen- und innenräumliche Qualitäten und bieten ansprechende Raumerlebnisse und kommunikative Begegnungszonen.

Die verwendeten Materialien sind hochwertig und in ihrem farblichen und gestalterischen Konzept so aufeinander abgestimmt, dass ein elegantes architektonisches Gesamterscheinungsbild entsteht.

Verschiebbare Sonnenschutzelemente aus Holzlatten sorgen für Sicht- und Sonnenschutz, die örtliche Biomasse für eine ökologische und nachhaltige Wärmeversorgung und lässt die Wohnanlage zu einem beispielgebenden Projekt im geförderten Wohnbau werden.

Weitere Informationen zur Auszeichnung



Die "Anerkennungen für vorbildliche Bauten" werden alljährlich verliehen. Eingereicht werden können Neu-, Zu- und Umbauten aus den Bereichen Hoch- und Ingenieurbauten, wie Ein- und Mehrfamilienhäuser, Geschäftshäuser, Betriebsstätten und Industrieobjekte, öffentliche Gebäude, Verkehrs- und Wasserbauten in Frage, die in Niederösterreich von Architekten, Ingenieurkonsulenten oder Baumeistern realisiert wurden.

Die Einreichfrist für das kommende Jahr startet mit 1. Jänner 2022 und endet am 31. März 2022.

Weitere Infos auf noe.gv.at und auf goya.at