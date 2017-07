Bauernhof öffnet die Pforten für alle Kinder zur Ferienzeit

ST. ANTON. Von Montag, 31. Juli bis Donnerstag, 3. August öffnet der Bauernhof "Wintereck" am Fuße des Schlagerbodens bei St. Anton an der Jeßnitz anlässlich der Pferde- und Bauernhoferlebnistage jeweils von 8 Uhr bis 11 Uhr seine Pforten für junge Besucher. An diesen vier Vormittagen kann man in die wunderbare Welt der Bauernhoftiere eintauchen und den Nahkontakt zu den Tieren genießen. Außerdem haben die Kinder dort die Möglichkeit, Wissenswertes über den Bauernhofalltag zu erfahren, die zutraulichen zertifizierten Therapietiere zu streicheln und auf den Pferden und Ponys zu reiten. Weitere Infos erhält man bei Kathrin Müllauer unter Tel. 0650/8121386 bzw. unter kathrin.muellauer@gmx.at.