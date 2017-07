Dampfloksensation im Mostviertel

23.07.2017, 15:08 Uhr

Während zwischen Gstadt und Ybbsitz immer mehr Schienen herausgerissen werden, versuchen die Bahnfreunde die Strecke Kienberg Gaming nach Göstling neu zu beleben. Aktuelles Beispiel: An den nächsten 3 Wochenenden, vom 22. Juli 2017 an, wird eine Superlok aus Sachsen den Fahrbetrieb übernehmen. Eine 99-1542-2 Dampflok aus dem Jahre 1890 wurde dafür extra aus Sachsen ins Mostviertel überstellt. Am 21. Juli 2017 fand die „Jungfernfahrt“ über die Bergstrecke der Ybbstalbahn statt. Mit dabei Renate Wachauer in Doppelrolle - als „Dirndlaufputz“ und auch als Ötscherbärin. Diese Lok schaffte den Berg spielend, ein bestens eingespieltes Dampflokteam aus Sachsen fand die Berg-Strecke geradezu als Sensation. Was wird sich daraus entwickeln ?Im 2. Teil des Filmes erleben Sie die Fahrt vom Scheitelbahnhof Pfaffenschlag bis Lunz am See aus Sicht der Fahrgäste. Durch felsiges Terrain und über saftige Wiesen geht es hinab ins Ybbstal.