"Hen-Over Disco" in Bründler Gasthaus

ST. GEORGEN. Die Sportunion lädt am Samstag, 25. Oktober ab 19 Uhr zur "Hen-Over Disco" beim "Hendorf-Wirt" im Gasthaus Scharner in St. Georgen an der Leys, wo den Gästen Getränke zu Preisen wie vor zehn Jahren geboten werden. Während der Happy Hour von 22 bis 23 Uhr gibt's alle Bargetränke um zwei Euro. Bis 21 Uhr erhält man freien Eintritt, danach muss man fünf Euro bezahlen.