Kabarett & Ripperl in Purgstall

Im Ramsauhof in Purgstall wird Wolf Gruber sein Programm "Das Adam & Eva Prinzip" zum Besten geben.

Kulinarik und Unterhaltung



PURGSTALL. Am Donnerstag, 18. Mai und am Donnerstag, 25. Mai wird der Kabarettist Wolf Gruber jeweils um 19.30 Uhr mit seinem Kabarettprogramm "Das Adam & Eva Prinzip" im Ramsauhof in Purgstall an der Erlauf für zahlreiche Lacher im Publikum sorgen.Einzigartig köstlich ist der Genussmix aus Kulinarik und Unterhaltung, den der 300 Jahre alte Mostviertler Vierkanter Ramsauhof seinen Gästen an diesem Abend bietet. Kabarettist Wolf Gruber präsentiert ein kurzweiliges, lehrreiches und vor allem äußerst humorvolles Programm mit ungeheurer Pointendichte. Dazwischen serviert man den Gästen im Ramsauhof – passend zum Themenschwerpunkt – herzhaft würzige 4kanter-Ripperln mit allem was dazugehört.Mit seinem wortwitzigen Soloprogramm "Das Adam & Eva Prinzip" – was Frauen über Männer wissen sollten – begeistert der gebürtige Pöchlarner Männer und Frauen gleichermaßen – alles dreht sich im Ramsauhof in Purgstall um unseren eigenen Ursprung und die Entstehungsgeschichte des allerersten Menschenpaares.

Kabarett & Ripperl

"Das Adam & Eva Prinzip" am 18. und 25. Mai im Ramsauhof in Purgstall:• Ripperlessen und Kabarett inkludiert• VVK: €49/AK: €59• Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr• Tickets und Kontakt: Tel. 07489/286464 bzw. hier Bei unserem Gewinnspiel kann man pro Termin 15 Mal zwei Karten gewinnen.