Kinderflohmarkt im Purgstaller Pfarrsaal

PURGSTALL. Am Samstag, 21. Oktober findet im Pfarrsaal in Purgstall an der Erlauf von 9 bis 12 Uhr ein Flohmarkt für Baby- und Kinderartikel statt. Die Tischgebühr beträgt drei Euro. Anmeldungen und weitere Infos unter Tel. 0676/5696444 bzw. unter gudhei@gmx.at