"Musik in der Luft": Konzert in Gaming

GAMING. Am Freitag, 5. Mai geben Elisabeth Heller und Oliver Timpe als "Lady Sunshine & Mister Moon" um 19.30 Uhr unter dem Motto "Musik liegt in der Luft" ein Konzert im Haus der Begegnung in Gaming. Die Entertainer erschaffen mit ihren Neuinterpretationen alter Schlager ein Stück "heile Welt", in der man lachen, mitsingen und in Erinnerungen schwelgen darf – ohne schlechtes Gewissen und Nebenwirkungen. Tickets gibt's im Vorverkauf um 15 Euro und an der Abendkasse um 19 Euro. Infos unter Tel. 0699/10427776