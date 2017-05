Narzissenblüte im Ybbstal

11.05.2017, 13:19 Uhr

haben sich dieLunz am See, Göstling, St. Georgen am Reith, Hollenstein und Opponitz mehrere Neuerungen ausgedacht. Vonbisverwandelt sich das Ybbstal in ein Tal der Narzissen. Bei derauf derhat erstmals das Lunzer Einhorn einen Gastauftritt. Höhepunkt und Abschluss ist deramg – erstmals mit Narzissen-Bieranstich. Das gesamte Festwochenende über sind liebevoll gestaltete Narzissenfiguren aus Krepp-Papier zu bestaunen. Iminerhalten Kinder bis zwölf Jahre vom 15. bis 24. Mai einen Gratis-Eintritt, wenn sie ein selbst gestaltetes Narzissenbild mitbringen.bringt seine reichhaltigeein, indem amimeiserne Narzissen von Klein und Groß geschmiedet werden können. Dazu gibt es. Dasamführt vom Lunzer See über die Labstation beim Feuerwehrhaus in Kogelsbach (St. Georgen am Reith) nach Hollenstein. Auch diekommt nicht zu kurz: Musikalische Leckerbissen werden beimvon verschiedenen Ybbstaler Ensembles geboten. Neu ist dasamab: Der Musikverein Lunz am See gastiert imin Lunz am See.Weiteresowie das detaillierte Fest-Programm erhält man .