Seminar "Biologischer Pflanzenschutz im Hausgarten" in Steinakirchen

STEINAKIRCHEN. Amlädtvonnach, wofür einen Unkostenbeitrag vondashalten wird und die Teilnehmer erfahren werden, was man gegen lästige Schädlinge im Garten tun kann, ohne dabei Pestizide einsetzen zu müssen.Im Biogarten versteht es sich von selbst, keine umweltschädlichen Pestizide einzusetzen. Was aber tun gegen lästige Schädlinge wie Blattläuse, Weiße Fliegen, Erdflöhe oder Frostspanner? Auch Krankheiten wie Mehltau, Schrotschusskrankheit oder Schorf machen den geliebten Pflanzen im Garten ganz schön zu schaffen. In vielen Fällen können Vorsorgemaßnahmen getroffen werden, oder es stehen Mittel zur Verfügung, die im biologischen Landbau zugelassen sind und daher keine Kollateralschäden an der Umwelt bzw. anderen Tieren im Garten hinterlassen. Besonders umweltschonend ist natürlich der gezielte Einsatz von "Nützlingen"Im Seminar "Biologischer Pflanzenschutz im Hausgarten" wird auf die häufigsten Pflanzenschutz-Probleme im Hausgarten eingegangen. Praxiselemente finden in einem Hausgarten statt, je nach Witterung und Verfügbarkeit der entsprechenden Schädlinge, Krankheiten und Nützlinge.