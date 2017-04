"Wetten dass ...?" steigt am Hochkogelberg in Randegg

RANDEGG. Am Sonntag, 30. April treten beim Almhaus am Hochkogelberg in Randegg ab 14.30 Uhr die örtlichen Bauern gegen die Feuerwehr-Leute zum Wettstreit unter dem Motto "Wetten dass ...?" an, um zu ermitteln, wer das Löschwasser schneller vom Steinbachgraben zum Almhaus pumpen kann. Um 11 Uhr gibt's beim Almhaus einen Frühschoppen mit den "Schliefau Buam".