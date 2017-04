Mostviertler tanzen sich gesund

28.04.2017, 11:56 Uhr

Karl Hömstreit aus St. Anton ist Vorsitzender der NÖ Seniorentänzer

MOSTVIERTEL. Karl Hömstreit aus St. Anton an der Jeßnitz ist seit seiner frühen Jugendzeit ein begeisterter Tänzer. Mittlerweile sorgt er als Vorsitzender des Landesverbands "Seniorentanz NÖ" für viel Bewegung in unserer Region."Bewegung, Kommunikation, Gemeinschaft und die gemeinsame Freude am Tanzen tragen zu mehr Wohlbefinden im Alter bei. Im Tanzen ab der Lebensmitte sind diese vier Elemente enthalten. Ziel von 'Treffpunkt:TANZ im Mostviertel' ist es, das Angebot 'Tanzen ab der Lebensmitte' möglichst vielen älteren Menschen zugänglich zu machen", erklärt Karl Hömstreit aus St. Anton.Genau aus diesem Grund treffen die tanzbegeisterten Senioren aus dem Mostviertel einander in regelmäßigen Abständen zu Tanz-Workshops, um auf diese Weise ihrer gemeinsamen Leidenschaft nachgehen zu können."Das Tolle bei uns ist, dass auch Singles mitmachen können, während die klassischen Tanzschulen fast ausschließlich Tanzkurse für Paare anbieten", führt Karl Hömstreit aus St. Anton weiter aus.Weitere Informationen erhält man unter Tel. 0664/1281953 bzw. unter hoemstreit@a1.net sowie hier und auf Facebook