Buntes Kirtagstreiben war in Steinakirchen angesagt

23.04.2018, 14:06 Uhr

In Steinakirchen am Forst lockte der Frühlingskirtag unzählige Besucher an.

Junge Königin des Feilschens



STEINAKIRCHEN. Beim Frühlingskirtag in Steinakirchen zeigte sich, dass auch junge Damen hartnäckige Verhandlungspartner sein können:r, die mit ihren Freundinnenundunterwegs war, hatte eine Geldbörse, die um 19 Euro angeboten wurde, bereits auf zehn Euro heruntergehandelt."Ich wollte dem Verkäufer allerdings nur sechs Euro geben, also habe ich die Geldbörse zurückgelegt", verrät die junge Königin des Feilschens.kann nicht auf Eis und die Hüpfburg verzichten, währendbei keinem Kirtag das Trampolin missen möchte und am liebsten einen köstlichen Lángos genießt.