"Des Lunzers neue Kleider": Spitzen-Outfits für den Wintersport

17.01.2018, 16:55 Uhr

. Der Verein wurde dabei finanziell durch den Verkaufsleitervon Mazda Lietz in Waidhofen an der Ybbs unterstützt, der Ankauf erfolgte über die Firma Sportwerk in Göstling an der Ybbs. Bei den ersten Rennen der Saison konntensowieerste Erfolge für sich verbuchen.