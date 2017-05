Ein Musikerlebnis vom Feinsten ...

03.05.2017, 22:46 Uhr

Ein junger Musiker, geboren in Gresten, dort aufgewachsen, jetzt in Oberösterreich verwurzelt, schreibt seine 1. Messe und hat Erfolg.

Der Chor „inwendig woarm“ im ganzen Land bekannt, wagt sich über die Komposition, die Stefan Wachauer seinem Chor aus Reinsberg gewidmet hat.



Die Messe des Lebens, Reinsberger Messe.



Nach harten und intensiven Proben, wird das Werk erstmals am Samstag den 29. April in der Pfarrkirche Reinsberg und am Sonntag den 30. April in der Pfarrkirche Gaming, gemeinsam mit Streicherquintett und Jazzband aufgeführt.



Dieser junge Pianist schafft das Unmögliche, die Menschen strömen und füllen die Kirchen bis zum letzten Platz. Selbst Sessel und Bänke müssen bereit gestellt werden, so heftig ist der Andrang.



Veronika Mauler trägt zwischen den Musikstücken mit ihrer sonoren Stimme die Texte vor, die ebenfalls aus der Feder des 34- jährigen Jazzpianisten Stefan Wachauer stammen. Texte, kurz und prägnant, die auf- und wachrütteln, Texte zur aktuellen Weltpolitik und Fragen wie ist unser rasantes Leben vereinbar mit Eigenverantwortung, Glaube und Alltag.



Ein Hörgenuss vom Feinsten, Chor, Musiker und ein Sänger- und Pianist, der es schafft gleichzeitig zu spielen und zu singen. Musik, die irritiert, verzaubert und mitreißt. Ja es war zugleich wie im siebten Himmel und Blick in die Abgründe der Menschen.



Danke für dieses Musikerlebnis, das man zu Recht zur Spitzenklasse zählen darf.