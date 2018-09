Eine "Privat-Expedition" in der Ötscher-Tropfsteinhöhle

17.09.2018, 20:08 Uhr

Familie Wallner aus Walpersbach hat eine ganz private Tour in der Ötscher-Tropfsteinhöhle gewonnen.

GAMING. Die Freude war riesengroß bei, als er davon erfuhr, dass er beim Bezirksblätter-Gewinnspiel "Die 25 geilsten Dinge, die man in Niederösterreich erlebt haben muss" gewonnen hat. Gut gelaunt, machte er sich vor Kurzem gemeinsam mit seiner Ehefrau, seinen beiden Kindernsowie seinen Elternzum vereinbarten Treffpunkt bei der Schindlhütte in Gaming auf, wo die Familie von den beiden Gastwirtenundmit einem Frühstück verwöhnt wurde. Frisch gestärkt machte man sich mit Bezirksblätter-Redakteurr, Höhlenführerund dem Vorsitzenden der Naturfreunde Kienberg-Gaming,, zur Ötscher-Tropfsteinhöhle auf. In der 54 Meter tiefen und 575 Meter langen Höhle gab's spannende Einblicke in die Welt der Stalagmiten und Stalaktiten, und man genoss die wunderbare Perspektive im Hauptdom, bestaunte mehrere Tausend Jahre alte Sinterbildungen sowie bizarre Tropfstein-Formationen, wie die "Märchenhalle", bevor man schließlich zum mystischen Untersee gelangte. Nach dem Abstieg ging's in Bruckners Bierwelt am Gaminger Grubberg, wo man viel Wissenswertes über die Herstellung des "flüssigen Goldes" vonerfuhr und auch das köstliche Erzbräu verkosten durfte. Zum Abschluss wurden die Wanderer noch vonsowiemit einer deftigen Jause belohnt.