Fantastisches Raureif-Spektakel im Waldviertel

22.01.2018, 21:16 Uhr

Erlebnis-Wanderung zum Hirschen- und Wachtstein

Den Ausflug in den Großraum um Ottenschlag Mitte Jänner werden Gigi und ich noch lange in Erinnerung behalten, denn ab ca. 700 Meter Seehöhe lag die winterliche Landschaft in einem herrlichen Raureif-Meer. Beim Zustieg zum Hirschenstein, einem mächtigen Felsklotz zwischen Laimbach und Gutenbrunn, strahlte noch die Sonne, aber bald trübte sich das Wetter ein.Unglaublich spektakulär zeigte sich trotz des grauen Himmels dann unser zweites Gipfelziel, der Wachtstein bei Bad Traunstein. Wir konnten uns kaum sattsehen, denn die Häuser, Felsen, Bäume und Wiesen waren mit weißen, kräftigen Raureif-Kristallen überzogen, ein unglaubliches Spektakel. Natürlich stiegen wir auf die Aussichtsplattform, von der wir einen großartigen Blick auf den bekannten Kurort werfen konnten. Wir drehten eine ausgiebige Runde und bestaunten dabei auch den Franzosenstein, einen imposanten Granitfindling.