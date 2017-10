Felix und die fidele Volksmusik in Neubruck

10.10.2017, 15:21 Uhr

Musikalische Kostbarkeiten gab's in der Töpperkapelle in Neuburck.

Tolle musikalische Mischung



Reinerlös kommt der Kapelle zugute



Das nächste Highlight in der Töpperkapelle



NEUBRUCK. Der junge Organistaus Scheibbs hatte musikalische Weggefährten zum zweiten Mal in die Töpperkapelle Neubruck geladen, um unter dem Titel "Erlauftal – vokal – instrumental" feinste Kirchen- und Volksmusik aufzuführen.musizierte auf der historischen Gatto-Orgel,zupfte das steirische Hackbrett,spielte die Bassgeige und die Ursprüngler Weisenbläser, rund um, steuerten tolle Blasmusik-Klänge bei. Dazu sang der "Maunagsaung Neustift" mitundDurch das Programm, das von "Old black Joe" bis zum "Arzberger Landler" reichte, führteDer Reinerlös von 580 Euro kommt den laufenden Revitalisierungsarbeiten in der Töpperkapelle Neubruck zugute. Fördervereinsobmannund Bürgermeisterindankten, den Musikern und Sängern. Unter den Gästen befanden sich Stadtpfarrer Dechant, Eisenstraße-Ehrenobmannsowie der Intendant der Musikalischen Kostbarkeiten,Der nächste kleine, feine Konzertleckerbissen in der Töpperkapelle folgt am Samstag, 14. Oktober, um 11 Uhr, wenn(Orgel) und(Gesang) in der Reihe "Musikalische Kostbarkeiten" ein Gastspiel in Neubruck geben. Eintritt: freiwillige Spenden.