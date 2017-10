Leckereien vom Michaelikirtag

01.10.2017, 13:09 Uhr

Auch heuer wurde am Michaelikirtag in Steinakirchen wieder genascht.

STEINAKIRCHEN. Kirtag ist ein Tag für besondere Naschereien. Das finden auch Hannes und Martina Oberleitner, die sich am Stand der Konditorei Reschinsky Schaumrollen und Schaumhäferl kaufen. Töchterlein Anja wünscht sich Zuckerwatte. Ebenso auf die Suche nach Zuckerwatte ist Valerie Dolezal, während ihre Mama Doris Dolezal eher Lust auf Langos mit Knoblauch hat und Papa Clemens Eisserer den süßen Schaumrollen nicht widerstehen kann. "Wir mögen besonders den Käse, den es hier am Steinakirchner Kirtag gibt", erzählen uns Anna Hobbiger und Livia Schalhas. Ihren beiden Freundinnen Lena Wagner und Sophie Scholler schmecken die Nußbeugerl vom Konditor am besten. So ist wohl wirklich für jeden etwas Leckeres dabei.