Ötscherbären trafen auf Kollegen

10.05.2017, 13:36 Uhr

In Neubruck ist vor Kurzem der Schlossheurige feierlich eröffnet worden

NEUBRUCK. Brettljause, Most, Wein und gleich drei Ötscherbären: Die Eröffnung des Schlossheurigen im Töpperschloss Neubruck fiel zünftig aus. Die Bürgermeisterinnenundsowie Nationalratsabgeordneter, Geschäftsführer der Neubruck Immobilien GmbH, begrüßten zahlreiche Gäste, darunter den Oberndorfer Bürgermeister. Das Gastronomie-Team mittischte herzhafte Brettljausen auf, dazu spieltenundvon den "Ötscherbären" auf. Die beiden Musikanten trafen auf der "Bärenstiege" gleichsam auf einen Kollegen:vom Scheibbser Stadtarchiv hatte vor einigen Monaten einen ausgestopften Bären als Leihgabe des Stadtarchivs für Neubruck zur Verfügung gestellt. So kam es dazu, dass bei der Eröffnung des Schlossheurigen gleich drei Ötscherbären zugegen waren. Der Schlossheurige in Neubruck ist nun von Mai bis Oktober von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 16 bis 22 Uhr für Gäste geöffnet.