Steinakirchen in Faschingslaune

12.01.2018, 23:23 Uhr

Am Sonntag, den 4. Februar 2018, herrscht nach vierjähriger Pause wieder närrisches Treiben in der Ortschaft im Kleinen Erlauftal.Das Prinzenpaar wurde bereits gekürt: Doris I (Kochberger) und Felix I (Kaindl) machen als oberste Gaudi-Instanz gute Figur.Organisiert wird der Steinakirchner Faschingsumzug vom Verein „Steinakirchen Aktiv“ unter Obfrau Elisabeth Kellnreiter. „Wir hoffen, dass rund 30 Gruppen mitmachen. Auch Abordnungen aus anderen Gemeinden sind herzlich willkommen“, so Kellnreiter. Fix ist, dass die starke Achse zwischen Steinakirchen, Wang und Wolfpassing auch im Fasching gelebt wird.Bei der Organisation helfen auch Gemeinde und Freiwillige Feuerwehr kräftig mit. Die Verpflegung übernimmt die örtliche Gastronomie.Das Prinzenpaar Doris und Felix freut sich auf viele Gäste: „Es wird sicher ein Heidenspaß.“Weitere Infos und Anmeldungen bei:Elisabeth KellnreiterSonnenweg 3, 3261 Steinakirchen0676 7643860 e.kellnreiter@aon.at