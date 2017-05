Volkspartei feiert "Tag der Arbeit"

03.05.2017, 13:33 Uhr

Die ÖVP will im Bezirk Scheibbs ein offenes Ohr für die Menschen haben

PURGSTALL/WIESELBURG. "Wir als Volkspartei Niederösterreich nutzten den 1. Mai, um bei Stammtischen und Maibaumfesten unterwegs zu sein und so mit Menschen die Arbeit für ihre Region und für das Land Niederösterreich zu diskutieren. Gut zuhören, kraftvoll umsetzen – wir stellen die Anliegen der breiten Mitte ins Zentrum unserer Arbeit", so der Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich, der am "Tag der Arbeit" gemeinsam mit unserem Landtagsabgeordnetenbeim Feichsenwirt in Purgstall an der Erlauf zu Gast war, wo die beiden auf Bürgermeister, seine Stellvertreterin, Dorferneuerungsvereins-Obmannund den Feichsner Feuerwehr-Kommandantentrafen, sowie das Maifest der Jungen Volkspartei (JVP) im Schlosspark in Wieselburg besuchte und sich dort mit der JVP-Bezirksobfrau, Wieselburg-Lands Bürgermeisterund dem Wieselburger Stadtratganz ausgezeichnet unterhielten.