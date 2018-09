Wettkampf der "Edelbrenner" aus der Region Eisenstraße

10.09.2018, 18:11 Uhr

Hohenlehen und Hechaberg holen Goldene Eisenwurzen: Edelbrenner aus der Region ausgezeichnet.

REGION. Die besten Edelbrenner und Likörproduzenten der Österreichischen Eisenstraße wurden vor Kurzem im Rahmen des Jubiläums-Marktfestes "30 Jahre Markterhebung Sonntagberg" ausgezeichnet.Die begehrten Wanderpokale und somit die Gesamtsiege der Schnapsbrenner-Olympiade, bei der sich Schnaps- und Likörproduzenten aus Niederösterreich, Steiermark und Oberösterreich messen, gingen nach Reinsberg und Hollenstein an der Ybbs: Der Reinsberger Mostbaron und Schmiedmostbauervom Hechaberg sicherte sich mit einem Speckbirnenbrand die Große Goldene Eisenwurzen.Die Bergbauernschule Hohenlehen aus Hollenstein an der Ybbs gewann mit einem Weichsellikör die Kleine Goldene Eisenwurzen.Insgesamt gab es 104 Einreichungen, 27 Gold-, 24 Silber- und 24 Bronzemedaillen wurden vergeben. Die Preise überreichten Eisenstraße-Obmann Nationalratsabgeordneter, Landtagsabgeordneter, der Sonntagberger Bürgermeister, seine Amtskollegenaus Ybbsitz undaus Hollenstein, ARGE Panoramahöhenweg-Sprecher, Vizebürgermeisterin, Altbürgermeisterund MostprinzessinMit tollen Geschenken wurden die beiden Gesamtgewinner überrascht: Sie erhielten nicht nur die vongestalteten Wanderpokale, sondern auch zwei Obstbäume von der Baumschule Rücklinger. Damit wiesen die Organisatoren auf die bis 30. September laufende Obstbaumpflanzaktion hin (Infos gibt's hier ), "Mr. Obstbaumpflanzaktion"hatte die Präsente organisiert.Die hohe Qualität der eingereichten Produkte streicht Eisenstraße-Obmannhervor: "Wir können auf unsere Direktvermarkter stolz sein. Die Schnapsbrenner-Olympiade ist auch ein schönes Zeichen der Zusammenarbeit über die Bundesländergrenzen hinweg."Die Schnapsbrenner-Olympiade der Österreichischen Eisenstraße wird vom Team der Eisenstraße Niederösterreich alle zwei Jahre gemeinsam mit der Marktgemeinde Sonntagberg organisiert. Gleichzeitig wurden auch die besten Sonntagberger Edelbrenner in einer eigenen Wertung gekürt. Das Jubiläumsmarktfest wurde trotz unbeständigen Wetters richtiggehend gestürmt.2020 steht die zehnte Ausgabe des Wettstreits der Edelbrand- und Likörproduzenten an. "Wir freuen uns auf viele Einreichungen. Die Qualität der Produkte war ausgezeichnet", betont Verkostungsleiter• Augustin Frühwald, Hechaberg, Reinsberg

• Bergbauernschule Hohenlehen, Hollenstein an der Ybbs• Berthold Eppensteiner, Gresten-Land (4)• Leopoldine und Adolf Adelsberger, Randegg (3)• Bergbauernschule Hohenlehen, Hollenstein/Ybbs (3)• Familie Eggendorfer, Bad Hall (2)• Augustin Frühwald, Reinsberg (2)• Maria Pöchacker, Reinsberg (2)• Maria und Rudolf Gruber, Ybbsitz (2)• Regina und Josef Leichtfried, Ybbsitz (2)• Renate und Johannes Obermüller, Ybbsitz (2)• Hermine und Johann Hubegger, Gresten-Land• Johann Auer, Randegg• Norbert Aigner, Reinsberg• Konrad Wagner, Sonntagberg• Erika und Josef Wagner, Windhag• Familie Aigner, Gresten-Land (3)• Norbert Aigner, Reinsberg (3)• Augustin Frühwald, Reinsberg (2)• Reichl's Schnapsothek (Familie Reichl), Trofaiach (2)• Rosina und Gottfried Wagner, Windhag (2)• Veronika und Johann Heigl, Ybbsitz (2)• Familie Eggendorfer, Bad Hall• Bergbauernschule Hohenlehen, Hollenstein/Ybbs• Kurt Kranz, Leoben• Familie Flazelsteiner, Randegg• Maria Pöchacker, Reinsberg• Herta Atschreiter, Sonntagberg• Franz Bogner, Sonntagberg• Erika und Josef Wagner, Windhag• Maria und Rudolf Gruber, Ybbsitz• Regina und Josef Leichtfried, Ybbsitz• Hans Brandtner, Trofaiach (3)• Familie Eggendorfer, Bad Hall (2)• Hermine und Johann Hubegger, Gresten-Land (2)• Reichl's Schnapsothek (Familie Reichl), Trofaiach (2)• Erika und Josef Wagner, Windhag (2)• Veronika und Johann Heigl, Ybbsitz (2)• Renate und Johannes Obermüller, Ybbsitz (2)• Josef Rechberger, Gresten-Land• Familie Flazelsteiner, Randegg• Familie Grabner, Randegg• Leopoldine und Adolf Adelsberger, Randegg• Gundula und Anton Prüller, Reinsberg• Norbert Aigner, Reinsberg• Josef Rumpl, Sonntagberg• Helmut Tazreiter, Ybbsitz• Regina und Josef Leichtfried, YbbsitzWeitere Infos zur Eisenstraße gibt's hier und auf Facebook