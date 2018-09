Zum Europakreuz auf dem Feuerkogel

16.09.2018, 13:08 Uhr

Wanderparadies im Salzkammergut für Jung und Alt

Gigi und ich waren in unserer aktiven Zeit im Rahmen eines Schulausflugs mehrmals auf dem Feuerkogel und diesmal drehen wir eine herrliche Runde auf dem aussichtsreichen Hochplateau. Von der Bergstation der Feuerkogelbahn marschieren wir gleich auf den nahe liegenden Alberfledkogel mit dem Europakreuz, das von Schülerinnen und Schülern der HTL Wels anlässlich des österreichischen EU-Vorsitzes im Jahre 2006 gefertigt wurde. Sensationell ist der Blick von der Aussichtskanzel auf den Traunsee sowie zu den Berggipfeln des Salzkammergutes. Der weitere Weg führt uns zum Großen Höllkogel, wobei wir auf dem bizarren Karstgelände jeden Schritt behutsam setzen müssen. Auch hier ist das Rundum-Panorama ein Traum, ja Genuss pur. Beim Abstieg sehen wir schon die Rieder Hütte, in die wir natürlich einkehren und uns stärken. In einem mäßigen Auf und Ab geht es dann wieder zur Feuerkogelbahn, die uns knieschonend ins Tal bringt.