25 Jahre Feuereifer in Purgstall

28.04.2017, 12:58 Uhr

Seit 25 Jahren betreut der Purgstaller Lokalhistoriker Franz Wiesenhofer das Erlauftaler Feuerwehrmuseum.

Viel Arbeitseinsatz erforderlich



PURGSTALL. Vor 25 Jahren wurde im damals neu errichteten Feuerwehrhaus in Purgstall das "Erlauftaler Feuerwehrmuseum" eröffnet. Drei Jahre zuvor haben Franz Wiesenhofer und Franz Knoll mit freiwilligen Helfern unzählige historische Feuerwehrgeräte restauriert und dann das Museum aufgebaut. Seither ist der Lokalhistoriker mit Feuereifer bei der Sache und betreut das Museum."Da viele Geräte sehr arg in Mitleidenschaft gezogen waren, war der Arbeitseinsatz sehr hoch. Seit der Eröffnung des Erlauftaler Feuerwehrmuseums konnten viele Gäste begrüßt werden. Durch die interessanten Sonderausstellungen, die meine Frau Hildegard und ich bereits gestalteten, konnten zusätzlich zahlreiche Gäste angesprochen werden. Nach 25 Jahren kann ich mit meinem Team stolz zurückblicken, wurde das Museum in dieser Zeit doch nur von ehrenamtlichen Museumsführern und Oldtimerfahrern betreut. Das Erlauftaler Feuerwehrmuseum ist auch das einzige Feuerwehrmuseum, das vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung mit dem Österreichischen Museumspreis ausgezeichnet wurde. Die ausstellungstechnische Umsetzung, die zahlreichen Aktivitäten des Museums sowie unsere Kreativität und Originalität wurden damit belohnt", freut sich Museumsleiter Franz Wiesenhofer.

Purgstaller feierten Jubiläum



Neues Buch herausgebracht



Dieses Jubiläum musste in Purgstall an der Erlauf natürlich ordentlich zelebriert werden: Beim Festakt wies der Landesfeuerwehr-Kommandant Dietmar Fahrafellner auf die Wichtigkeit hin, die Geschichte des Feuerwehrwesens zu dokumentieren und würdigte die großartige Arbeit des gesamten Museumsteams."Die Aktivitäten im Feuerwehrmuseum und die hohe Qualität der Sonderausstellung sind nicht nur für Purgstall, sondern auch für unsere gesamte Region von sehr großer Bedeutung", betont "Landes-Vize" Stephan Pernkopf.Beim Festakt stellte der umtriebige Lokalhistoriker und Museumsleiter Franz Wiesenhofer, der beim Fest mit der Verdienstmedaille des NÖ Landesfeuerwehrverbandes in Gold geehrt wurde, auch seine für dieses Jubiläum verfasste Dokumentation über die umfangreichen Aktivitäten des Erlauftaler Feuerwehrmuseums vor.Mehr Infos gibt's hier