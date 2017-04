Auf "Schatzsuche" in Scheibbs

24.04.2017, 16:10 Uhr

Wir haben uns bei den Scheibbsern umgehört, welche Antiquitäten sich in ihren Kellern verbergen.

SCHEIBBS. Die Bezirksblätter haben eine Kooperation mit dem Dorotheum gestartet. Am Samstag, 6. Mai wird in der Filiale des Auktionshauses am Rathausplatz in St. Pölten ein Bezirksblätter-Schätztag stattfinden, wo Topexperten des Dorotheums die Fundstücke unserer Leser bewerten werden (siehe Artikel rechts).Nach der Bewertung wird die Frage gestellt: "Auktion oder Kleinanzeiger?" Wenn die Antiquitäten nicht besonders viel wert sind, dann bekommt der Leser einen Gutschein für eine Kleinanzeige NÖ-weit. Wenn der Schätzmeister sagt, das Stück gehöre in die Auktion, wird der Besitzer vielleicht reich. Mitmachen lohnt sich also.

"Sammelvirus" in der Familie



Erbstücke in der Werkstätte



Ein Leben für die Mineralien



Bezirksblätter-Schätztag in St. Pölten

Familie Häuselhofer aus Scheibbs liegt das Sammeln im Blut. Al-#+fred Häuselhofer ist Briefmarken-Sammler, während sich sein Sohn Patrick auf die Reparatur alter Militärfahrzeuge spezialisiert hat."Ich habe einen ganzen Kasten voller alter Briefmarken zu Hause. Meine Bekannten schicken uns immer Post aus dem Urlaub und sammeln auch Marken, um mich in meiner Sammelleidenschaft zu unterstützen. Für unsere goldene Hochzeit im Jänner haben wir uns sogar eigene personalisierte Sondermarken mit unseren Gesichtern machen lassen, die wir für das Verschicken der Einladungen verwendet haben. Des Weiteren besitzen wir ca. 100 Jahre alte Kopfbedeckungen ganz im Stil der Hammerherren. Unser Sohn Patrick hat sich hingegen auf alte Militär-Fahrzeuge spezialisiert", erzählt Alfred Häuselhofer.Die Messermacher-Werkstätte "Two 4 sharP Art" in Scheibbs von Petra Rumpl-Sederl und Andreas Behrend beherbergt ebenfalls einige wertvolle Erbstücke."Ich habe eine alte Agfa-Kamera des Modells 'Billy-Record' von meinem Großvater geerbt, der diese direkt nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft gekauft hatte. Petras Familie vermachte uns einen schönen Ring, von dem wir nicht genau wissen, wie alt er ist", so Andreas Behrend.Peter Rothenburger sammelt seit frühester Kindheit Mineralien."Während sich die anderen während der Jugendzeit mehr auf ihre Mopeds und die Mädels zu konzentrieren begannen, war ich meinem Hobby treu und bin bis zum heutigen Tage ein passionierter Mineraliensammler geblieben", bringt es Peter Rothenburger aus Scheibbs auf den Punkt, dessen umfangreiche Mineralien-Sammlung, welche in Glas-Vitrinen in seinem Keller ausgestellt ist, das Auge des Betrachters erfreut.Am Samstag, 6. Mai laden die Bezirksblätter von 10 bis 15 Uhr zum großen Schätztag im Dorotheum am Rathausplatz St.Pölten.Top-Experten des Wiener Dorotheums, einem der renommiertesten Auktionshäusern Europas, bewerten ihre Dachbodenfunde und Kellerschätze. Ob die fast vergessene Schmuckschatulle deiner Großmutter, günstig erworbene Kuriositäten vom letzten Flohmarkt-Besuch oder handwerklich hochwertiges Spielzeug aus der Vorkriegszeit dass seit Generationen in Familienbesitz ist aber seit Jahren im dunkelsten Winkel des Dachbodens lagert, jeder Besucher kann an diesem Tag gratis seine vermeintlichen Schätze von renommierten Fachmännern bewerten lassen.Nach der Schätzung bekommt jeder Besucher entweder einen Gutschein für eine niederösterreichweite Gratis-Kleinanzeige in den Bezirksblättern oder hat die Möglichkeit sein wertvolles Mitbringsel bei einer Auktion im Dorotheum internationalen Kunstkennern und Sammlern anzubieten.