Der Huchen kehrt in die Ybbs zurück

18.07.2017, 17:27 Uhr

Zuwachs gibt es in dem von den EVN Ybbsfreunden betreuten Fischerei-Revier in unserer Region.

Kleine Fische passen sich an



REGION. In dem fast sieben Kilometer langen Flussabschnitt südlich von Amstetten, das die EVN Ybbsfreunde betreuen, wurden vor Kurzem knapp 300 Huchen eingesetzt. Der Großteil der Fische zählt mit nur circa zwölf Zentimetern Länge zur kleineren Größenklasse."Die gewählten Größen hängen mit unserem Bewirtschaftungskonzept zusammen. Der Schwerpunkt liegt auf kleinen Fischen, weil diese sich besser an das Gewässer anpassen können", erklärt der engagierte Ybbsfreund und EVN-Mitarbeiter Christoph Friesenengger.In der Vergangenheit hat man bereits eine größere Anzahl an Forellen, Äschen und Nasen in dem Fischerei-Revier in der Ybbs ausgesetzt."Auch die Huchen-Population soll nun weiterhin massiv gestärkt werden, denn schließlich ist dieser Fisch ursprünglich im Ybbsfluss beheimatet", führt Friesenegger weiter aus.

Die Fischereigemeinschaft Ybbsfreunde

Die Fischergemeinschaft "Ybbsfreunde" betreibt für die EVN zwei Fischereldorados an der Ybbs. Das Ziel der EVN ist es, diesen einzigartigen Naherholungsraum zu sichern und noch attraktiver für Angler zu gestalten. Jährlich wird mit einem professionellen Partner ein neues Bewirtschaftungskonzept für die beiden betreuten Gebiete an der Ybbs erarbeitet. Es soll auf sanfte Art die Lebensbedingungen für Fische und Kleinlebewesen verbessern. Die Fischerei wird dabei im Einklang mit der Natur betrieben.