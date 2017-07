Einbruch im Mendlingtal

23.07.2017, 11:15 Uhr

In der Nacht von Samstag, 22.07.2017, auf Sonntag, 23.07.2017, wurde in das Kassengebäude in der Erlebniswelt Mendlingtal eingebrochen.

Die Täter bedienten sich bei einem Nebengebäude an einem "Sappel" und versuchten damit, gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Der erste Versuch bei der Hintertür scheiterte, somit schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten schließlich hinein. Sie erbeuteten das Wechselgeld, sowie die Einnahmen des Kaffeeautomaten, der ebenfalls gewaltsam geöffnet wurde. Beim Versuch in die zweite Kassa in Hof einzudringen wurden die Täter allerdings gestört und sind geflüchtet, dadurch ist dort kein Schaden entstanden.