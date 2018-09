Im Nostalgiezug "düsten" die Familien durchs Ötscherland

12.09.2018, 13:23 Uhr

Familien sind im Nostalgiezug "Ötscherbar" auf der Mariazellerbahn unterwegs.

Highlight für die kleinen Gäste



REGION. Kürzlich wartete auf Kinder und Familien ein umfangreiches Programm rund um den beliebten Nostalgiezug "Ötscherbär"."Gerade für die kleinen Gäste ist die historische Garnitur, gezogen von der über 100 Jahre alten Elektrolokomotive, ein besonderes Highlight. Die Geschichte der Eisenbahn wird so erlebbar. Ein spannender Tag für Jung und Alt stand beim Familientag auf der Mariazellerbahn auf der Tagesordnung", so der für den öffentlichen Verkehr zuständige Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.Die historische Ötscherbär-Garnitur mit E-Lok ist noch an Samstagen bis 29. September sowie am 1., 15. und 22. Dezember unterwegs.

